Borçlu sulama birliklerine son uyarı

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2018 Cumartesi 14:35

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede bazı sulama birliklerinin yapılan tüm uyarılara rağmen borçlarını ödemedikleri belirtilerek, bu konuda ilgililerin duyarlı olmaları istendi.

Bu anlamda birliklere bağlı olan çiftçilerin sıkıntı yaşamaması için tedbirli olmaları istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa'da başta Yalınlı Onortak, Topçu Gündaş ve Güzelyurt sulama birlikleri olmak üzere, borcu bulunan tüm birlikleri, geçmişe ait elektrik borçlarını ödemeleri için bir kez daha uyarıyoruz. Bu birliklere, üyeleri zarar görmesin diye birçok kez uyarıda bulunmanın yanında süre tanıdık, kolaylık sağladık. Son olarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızın araya girmesiyle, birliklere ödeme yapabilmeleri için bir kez daha ek süre tanıdık. Ancak iyi niyetli ve sabırlı tüm bu girişimlerimize rağmen bazı birlikler borçlarını ödememekte kararlı görünüyor. İlgili yasalar ve mevzuata göre, birliklerin elektriklerini kesmekten başka yapılacak bir şey kalmadı. Borçlu birliklerin üyelerinden, yaşanacak bu durumdan zarar görmemeleri için ekim yapmamalarını öneriyoruz."

AA