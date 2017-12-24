Bozdağ Taşeron Meselesini tamamen kaldırdık

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 17:18

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Siverek'te AK Parti Siverek ilçe kongresine katıldı.

Bekir Bozdağ burada yaptığı açıkalamada yeni Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişikilikleri, değerlendirdi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "(KHK ile yapılan 'tek tip' düzenlemesi) Milletimizin bizden talebiydi. bu, sokaklarda her yerde terör yapacaksınız, masum insanları öldüreceksiniz, darbe yapacaksınız ve siz kendinizi kahraman göreceksiniz. Böyle bir şey olmaz. Milletimizin bu konudaki duyarlılığı, bu konudaki hassasiyeti, dikkate alındı. Demokrasiye inanan bir iktidar olarak, milletimizin bu talebine kulak verdik ve bu talebi hayata geçirdik. Bir ay içerisinde yönetmelik yapılacak ve arkasından bu uygulama yürürlüğe girecektir."

TAŞERON MESELESİ

Bozdağ: "Taşeron meselesini bugünden geçerli olmak üzere tamamen ortadan kaldırdık, taşeron uygulamasına son verdik, 450 bin taşeronda çalışan işçi sürekli kadroya geçmiştir ayrıca belediyelerde ve Özel İdare'de çalışanlar da belediye ve özel idarenin kuracağı iktisadi teşekküller ve kendi bünyesindeki şirketler üzerinden çalıştırılacak ve orada da taşeron uygulaması bundan sonra olmayacaktır."