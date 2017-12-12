Bozova Belediyesi'nden hizmet atağı

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2017 Salı 11:48

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şanlıurfa'nın Bozova Belediyesi, çalışmalarda ve yatırımlarda atağa kalkarak yürütülecek hizmetleri gün bazlı planlamalarla faaliyete geçiriyor.

Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca belediyeye vekaleten görevlendirilen Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker başkanlığındaki ekip, vatandaşlara kaliteli belediye hizmeti sunmak için yoğun çalışmalar yürütüyor.

Belediye bütçesinin doğrudan hizmete sunulduğu ilçede hem merkezde hem de kırsal mahallerde altyapıdan üstyapıya, temizlikten ulaşıma, peyzajdan sosyal tesislere kadar aylık bir milyon liralık bütçeyle çalışmalar yapılıyor.

Vatandaşa kaliteli hizmet sunmak için adeta seferberlik başlatan belediye, çalışmaları taahhüt ettiği güne göre tamamlayarak halkın hizmetine sunmak için yoğun faaliyet yürütüyor.

- "Esnafın borcu ödendi"

Bozova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Göker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devralmadan önceki 6 ayda belediyenin hizmetlerin bilinçli olarak tamamen durdurduğunu gördüklerini söyledi.

İlçede ilk iş olarak temizlik işlerine yoğunlaşmak istediğini anlatan Göker, "Belediyeye geldiğimde şöyle bir tablo vardı, işçi arkadaşlarımız çalışma alışkanlığını neredeyse kaybetmişti, araçlar çalışmaz vaziyette belediye garajında bekliyordu, bakımları ve yakıtları ise yoktu. Esnafa borçlar ödenmemiş haldeydi. Esnafa yaklaşık 4,5 milyon lira olan borcun tamamını ödedik." diye konuştu.

- "Dengeli ve düzenli hizmet başladı"

Belediyenin daha önce yaptığı çalışmaların da parasını ödemediğine dikkati çeken Göker, şunları söyledi:

"Daha önce parke çalışması ve taziye evi yapılmış ancak borçları ödenmemiş, esnaftan belediye araçlarına lastik alınmış o dahi ödenmemiş, bırakılmış. Şöyle bir acı tablo vardı, ilk gün göreve oturduğumda çöp yığınlarını kaldırın talimatı verdim, 'Benzinimiz yok' dediler, 'Benzin alın' dedim 'Borcumuz var' dediler, İlk gün 150 bin lira yakıt parası ödedik. İlçedeki araçların hepsine yakıt ikmali yapıp çalışmalara başladım. Bizim belediyemize aylık gelen para ortalama 1 milyon liradır, biz bu parayla dengeli ve düzenli bir hizmet üretmeye çalışıyoruz. Görüldüğü üzere istenirse hizmetler dengeli bir şekilde dağılıyor."

Göker, ilçede yapım çalışmalarının yüzde 60'ını tamamladıkları, iş merkezini ortalama 150 gün, 20 taziye evini ise 180 günde tamamlayarak hizmete sunmayı planladıklarını belirtti.

İlçede yaklaşık 2 milyon lira maliyetinde çoğunluğu köylerde olmak üzere 100 bin metrekarenin üzerinde kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Göker, seneye iki kat daha fazla parke taşının köylerle buluşturulmasını planladıklarını kaydetti.

Köylerin yol ihtiyaçlarını da karşıladıklarını anlatan Göker, "Biz gün ile konuşuyoruz, yıllara yaygın iş yapmıyoruz. Allah'ın izniyle bu sene içerisinde tüm hizmetlerimizi göreceksiniz. Yapılan hizmetlerimize vatandaşımız şahit olacak." dedi.

AA