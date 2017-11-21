Bozova Küçükgöl Eski Haline Döndürüldü

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2017 Salı 12:59

Kurak geçen yaz aylarından sonra Bozova Küçükgöl kuruma noktasına geldiğinden dolayı DSİ 15.Bölge Müdürlüğü ekipleri ve iş makinaları tarafından yoğun bir tempo ile kısa sürede eski haline getirildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e iletilen talep sonucu DSİ 15.Bölge Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve Bozova Belediye Başkanı Vekili Zekeriya GÖKER ile yapılan değerlendirme neticesinde ;

Bozova ilçesinde bulunan ve yaz aylarında vatandaşların mesire yeri olarak ilk sıralarda tercih ettiği Küçükgöl olarak bilinen mekan, sıcak geçen yaz ayı nedeni ile kuruyan Küçükgöl için başlatılan rusubat çalışmaları neticesinde Küçükgöl eski görünümüne ve doğal haline kavuştu.