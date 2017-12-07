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Bozova ve Birecik'te Acele Kamulaştırma Yapılacak

Şanlıurfa'nın Bozova ve Birecik ilçelerindeki bazı taşınmazlar Bakanlar Kurulu kararıyla acele kamulaştırılacak.

Giriş Tarihi: 7 Aralık 2017 Perşembe 13:04
Bozova ve Birecik'te Acele Kamulaştırma Yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Birecik İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi nedeniyle Şanlıurfa'nın Bozova ve Birecik ilçelerinin sınırları içinde yer alan bazı taşınmazların, inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Söz konusu karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 4 Temmuz 2017 tarihli yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesine göre alındı.

 

 

kaynak: sondakika.com

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