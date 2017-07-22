BTK'dan Ailelere Casus Uyarısı

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:11

BTK, mikrofon, hoparlör ve kamera kullanan oyuncaklarda birçok açık bulunduğunu belirterek, ebeveynleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Gelişen teknoloji oyuncakları da değiştirdi. Bilyeler ve iple bağlanmış oyuncak arabaların yerini teknolojik oyuncaklar aldı. Mikrofon, hoparlör ve kamera kullanan oyuncaklarda birçok açık bulunduğunu açıklayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), casus oyuncaklara karşı dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.



BTK'nın internet sitesinde, 'Oyuncaklar ne kadar masum?' başlıklı yazıda, ebeveynlere önemli ikazlar yapıldı. Yazıda, 2 yılı aşkın bir süre önce Hong Kong'daki bir teknoloji şirketinin, kendilerine yapılan siber saldırı sonucu 6.4 milyon çocuğun verilerinin tehlike altında olabileceğini açıkladığı hatırlatıldı.



Almanya'da piyasaya sürülen 'My Friend Cayla' isimli bebeğin çektiği görüntü ve sesleri internet üzerinden interaktif bir şekilde yayınladığı için piyasadan çekilmesine karar verildiğine de değinilen yazıda, şöyle denildi: "Mesela art niyetli biri, evimizin, bütün binamızın veya bir şehrin kontrolünü bu güvenlik zafiyetleriyle ele geçirebilir. Bu yüzden güvenlik sistemleri de etrafımızdaki nesnelerle oluşturulan bu yeni akıllı sistemlerle aynı şekilde ve aynı hızda gelişmelidir.".



(telekomculardernegi.org.tr)