Bu adamlar asılsın, günahı bana yazılsın

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2018 Pazar 22:52

Muhteşem sesi ve yorumlarıyla herkesi kendine hayran bırakan Ferhat Göçer, son dönemde ülkemizde yaşanılan cinsel istismar olaylarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu

Sanatçı son dönemde ülkemizde yaşanılan cinsel istismar olaylarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu “Alınan şehit haberlerinden dolayı olabildiğince kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz. Ancak teselli edemediğimiz bazı önemli mevzuatlar var. Bu canilik, insanlık dışı hayvanlık bile diyemeyeceğim bir olay. Çünkü hayvanlar dünyasında bile böyle canilik yoktur. Haberleri okuduğumda, böyle bir şeyle karşılaşsaydım nasıl reaksiyon verirdim diye düşündüm. 27 yıllık hekimim hayatım insan hayatını yaşatmak üzerine kurulu, yemin ediyorum böyle bir olayla karşılaşsam iki elimle onu boğarım. Buna en kısa zamanda önlem alınması lazım. Bu adamlar asılsın, günahı da bana yazılsın. Sadece kendi evladım adına söylemiyorum, dünyanın en masum yaratıkları çocuklardır. Onların sorumluluğu bizimdir. Biz onları koruyamıyorsak, insan dediğimiz varlık böyle canileşebiliyorsa bir cezası olması lazım, elimizden geleni yapmamız lazım.”

Yeni klibinde aşk perisi Eros u canlandıran sanatçı kendini dama çıkmış herkesin kalbine ok saplayan bir aşk böceğini canlandırdığını söyledi. Son çıkardığı albümün, müzik kariyerinde yaptığı en iyi albüm olduğunu söyleyen sanatçı bu konudaki görüşlerini hayranlarından sosyal medyadan kendine ulaştırmalarını rica etti.