Bu görüntüler ortalığı karıştıracak

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2017 Pazar 12:19

Bu gün gerçekleştirilmekte olan Referandum seçiminde, hile yapıldığı iddia edildi. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta Nationalist News /Turkey/ isimli kullanıcı tarafından paylaşılan bir video da Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir sandıkta oy hillesi yapıldığı idda edildi.

Sosyal medya düşen bu görüntü kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi. Tepki ile karşılandı.

Nationalist News /Turkey/ isimli kullanıcı paylaştığı videonun altına şu notu düştü:

Seçimin ilk sızan hilesi!

Paylaşın adil seçim çiğneniyor, bir sürü pusula ve zarf bir kişiye verilmiş!

Görüntüler Şanlıurfa Eyyübiye'de çekilmiştir. Müşahhidlere baskı yapıldığı ile ilgili elimizde vatsap konuşması vardır, fakat videoyu gönderenin isteği üzerine yayınlamıyoruz. YSK'ya duyurulur!

Şanlıurfa Eyubiye Aşağı Koclu Köyü 2016 nolu sandik oluğu teyit edilmemiş bilgidir, tüm yetkililere duyurulur!