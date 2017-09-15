Bu gün tarihi final yaşanacak

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2017 Cuma 17:44

Cassini uzay aracı, 13 yıldır Satürn sisteminde keşifler yapmaktaydı. Cassini, bugün Satürn ile çarpıştırılacak ve Satürn sistemi hakkında son bilgileri vererek veda edecek.



NASA, Cassini uzay aracının Satürn'le olan ölümcül karşılaşma için yolda olduğunu açıkladı. 11 Eylül'de Satürn’ün uydusu Titan'a son kez yaklaşan ve onun kütle çekimiyle manevra yapan Cassini için artık süre kısalıyor. Çarpışma bugün gerçekleşecek.



“GRANDE FİNALE” ÇOK YAKINDA



Cassini, “Grande Finale” olarak da adlandırılan kendi imha dalışında Satürn hakkında son ana kadar çok önemli bilgiler vermeye devam edecek. Uzay aracının yörüngesini kontrol etmek için gereken itici güçleri tükenmek üzere olan Cassini, saatte 122 bin km hızla Satürn’e doğru gidiyor.



Cassini, Satürn’ün görkemli halkaları arasında 22 dalış yapacak ve bu dalışlar ile Satürn’ün halkaları ve üst atmosferi arasında bilgileri toplayacak. Son ana kadar aldığı tüm verileri telemetri sistemi aracılığıyla bizlere sunacak.



Daha önce Satürn atmosferine bu kadar yaklaşılmadığı için Cassi’nin tam olarak infilak olacağı nokta bilinmiyor. İtme kuvvetini yüzde 10’dan yüzde 100’e çıkaracak olan Cassini, bizleri bilgilendirmek için antenini son kez bizlere doğru ayarlayacak.



Cassini son olarak ise yüzlerce kilometre yukarıda, iki dakika içinde bir meteor gibi yanacak. Bugün tarihinde TSİ 14:55’te gerçekleşecek olan bu çarpışma, Cassi’nin bizlere son bildiklerini aktaracak. Çarpışma noktasının neresi olacağı, son veriler ve son resimler ise büyük merak konusu oldu.



(1980'lerde gelişirilmeye başlanan Cassini, Titan IVB / Centaur taşıyıcı roketiyle 15 Ekim 1997 tarihinde fırlatılarak uzaya gönderildi. 7 yıllık gezegenlerarası uçuş sonrası 1 Temmuz 2004 tarihinde Satürn çevresindeki yörüngesine girdi. Cassini bu süre içerisinde 1.4 milyar kilometre yol aldı.)



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