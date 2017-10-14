Bu Mumyalar Türkiye'de Tek Bir Müzede Sergileniyor!

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2017 Cumartesi 15:39

Türkiye’deki müzelerde mumya bölümünün olduğu tek yer Aksaray Müzesi. Mısır’da başlayan mumyalama tekniğinin Anadolu’daki örnekleri Aksaray Müzesi’nde sergileniyor.

Müzenin Müdürü Yusuf Altın, Anadolu'daki mumyalama sisteminin Mısır'dan farklı olduğunu belirterek, “Türkler Orta Asya'dayken de mumyalama tekniklerini kullanmaktaydı. Neden? Bizim Türklerin yazlıkları ve kışlıkları vardı. Kışlıklardaki vefat edenler iç organları alınır, bal mumu eritilerek insan vücudunun üzerine sürülür ve iç organları çıktıktan sonra tekrar kışlık bölümüne getirilir. Yazlık da vefat edenler de ana yurtlarına getirilir orada defin işlemlerine devam edilir” dedi.



TARİHLERİ 10’UNCU YÜZYILA KADAR GİDİYOR

Aksaray Müzesi’nde 8 adet yetişkin insan, bebek ve kedi mumyası sergileniyor. Bu mumyaların Aksaray bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarıldığını belirten Altın, “Bizim bölgemizdeki mumyalar özellikle Ihlara Vadisi'nde bulunan kiliselerden çıkmıştır. Diğer bir önemli merkez de Akhisar'da bulunan Çanlı Kilise çevresindeki mumyalar var. Bu mumyaların da tarihlenmesi bin yıllarına tarihlenmektedir. Özellikle 10'uncu, 11'inci ve 12'inci yüzyılda bu mumyalama tekniği yoğun olarak kullanılmıştır” açıklamasını yaptı.



SAHİBİNİN ÇOK SEVDİĞİ KEDİ MUMYALANDI

En önemli mumyalardan birisinin de kedi mumyası olduğunu ifade eden Altın, “Bu kedi mumyamız da sahibi tarafından çok sevildiği için bir mumyalama, bal mumuyla mumyalanarak korunmaktadır. Mumyalarımız burada bakanlığımız tarafından yaptırılan özel vitrinlerde korunarak sergileniyor. Sergimizde şu ada 8 tane mumyamız vardır. Kazılarda çıktığı zamanda mumyalarımızın artması muhtemeldir” dedi.

(İHA)