Buğday sapını

Giriş Tarihi: 8 Aralık 2017 Cuma 11:50

Tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisi imam hatibi Onat, kendisi gibi imam olan babasından buğday sapından hat sanatı yapmayı öğrendi.

Kısa sürede kendini geliştiren Onat, hasat döneminde tarlalardan topladığı buğday saplarını boğum bölgelerinden keserek düzleştirdikten sonra eserlerinde kullanıyor.

Onat, hat sanatıyla yazdığı ayet, sure, besmele, hadis ve Allah'ın isimlerinin üzerini, milimetrik kesimlerle elde ettiği buğday saplarıyla kaplıyor.

Bugüne kadar yaklaşık bin 500 eser yapan Onat, açtığı sergiyle de eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Onat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğinin yanında güzel bir hobi edindiğini söyledi.

Yaptığı eserlerin evlerin ve iş yerlerin baş köşesine asıldığını belirten Onat, "Yaptığım eserler bir eve iş yerine girdiğinde çok mutlu oluyorum, seviniyorum. Yine camide dile getirdiklerimizin hat sanatı sayesinde bir evin, iş yerinin baş köşesinde tablo olarak durması beni gerçekten çok gururlandırıyor." dedi.

- En zor kısmı sapları toplamak

Bugüne kadar yaklaşık bin 500 eser yaptığını kaydeden Onat, eserlerinin il dışından gelen ziyaretçiler tarafından çok beğenildiğini, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelere bile ulaştığını ifade etti.

Onat, bu işte en zor kısmın tarladan uygun buğday saplarının toplanması olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Buğday saplarını ekinler biçildikten sonra tarlalardan topluyoruz. Tarlada, özellikle taşlık alanlarda bulunan uzun sapları toplamak yorucu oluyor. Daha sonra tarlalardan topladığımız bu sapları boğum kısımlarından bölüyoruz. Düzleştirme, kesme ve yapıştırma gibi 5-6 işlemden sonra tablolar ortaya çıkıyor. En kolay tabloyu bir saat içinde yapıyorum. En zor olanlar ise Allah'ın ve Peygamber Efendimiz'in isimlerinin olduğu eserler. Bunları da 10 günde ancak tamamlayabiliyorum. Harfler küçüldükçe zorluğu artıyor. Ameliyatlarda kullanılanlara benzer makaslarla milimetrik kesimler yapıyorum."