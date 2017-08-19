Bunu Görenler Gözlerine İnanamadı

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:03

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör mahallesinde trafikte ilerleyen sürücüler, ilginç bir görüntü ile karşılaştı. İlk bakışta motosikletin normal bir şekilde trafikte ilerlediğini zanneden sürücüler, heybelere dikkatlice baktıklarında içindekilerin kıpırdadığını fark etti. Gördükleri karşısında şaşkına dönen sürücülerden biri cep telefonunu çıkararak fotoğraf çekti. Fotoğrafta Suruç'un Aligör Mahallesi sokaklarında ilerleyen bir motosikletin arkasındaki heybede iki çocuğun olduğu görülüyor. Heybenin her iki tarafında yolculuk eden çocuklar, başlarını dışarı çıkarıp çevreyi izlerken kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü ise yoluna devam ediyor.







(sondakika.com)