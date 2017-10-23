Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe Görevi Bıraktı

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 17:46

İstifası istenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Bağlaraltı Siteler Köprüsü'nün açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada icraatlarını anlatan ve istifa etmeyen Altepe, gazetecilerin karşısına geçti. Ak Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, gazetecilere yaptığı açıklamada "Yolsuzluk tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık, adımız bu konularla hiç yanyana gelmedi. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı yaratmayacağız" diyerek belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

AÇILIŞTA İSTİFA ETMEDİ

Bugün Bursa'daki açılış töreninde istifa etmesi beklenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin canlı yayında yaptığı konuşmada istifa etmesi bekleniyordu. Ancak Altepe, beklenin aksine buradaki konuşmasında istifa etmedi. İcraatlarını anlattı.



"LİDERİMİZLE TERS DÜŞMEYECEĞİZ" DEYİP İSTİFA ETTİ



Altepe, "Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı oluşturmaya da yanaşmayacağız. Bu şartlarda da ülkeme hizmet imkanının kalmadığı ortadadır. Ben de belediye başkanlığı görevinden istifa ediyorum" dedi.

(haberler.com)