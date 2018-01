Büyükelçi Önen’den, iş adamlarına çağrı

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 23:56

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, diplomatik temaslarını sürdürürken, Türk girişimcileri ve iş adamlarımıza da her zaman kapılarının açık olduğunu söyledi.

Diplomatik temaslarını sürdürmeye devam eden Pekin Büyükelçimiz A.Emin Önen, Rusya Federasyonu’nun Pekin Büyükelçisi Andrey Denisov ile bir çalışma yemeğinde biraraya gelip iki ülke ilişkilerini ele aldıklarını, UNDP Çin Temsilcisi Nicholas Rosellini ile görüştüğünü, sonrasında Yunanistan’ın Çin Büyükelçisi Leonidas Rokanas ve Arjantin’in Çin Büyükelçisi Diego Ramiro Guelar’a bir nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, diplomatik temaslar çerçevesinde ülkeler arasındaki işbirliğimizi nasıl daha da arttırabileceklerini, neler yapılabiliri konuştuklarını, karşılıklı fikir alış verişinde bulunduklarını dile getirdi.

Çin’le iş yapmak isteyen bütün girişimcilerimizin her zaman yanındayız

Diplomatik temaslarını sürdürürken, Türk girişimcileri ve iş adamlarımıza da her zaman kapılarının açık olduğunu belirten Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, “Pekin’de diplomatik temaslarımız yoğun ama Türk girişimcileri ve iş adamlarımıza da her zaman kapımız açık. Dün Denizbank, bugün ise BEKO’nun üst düzey yöneticilerini Büyükelçiliğimizde misafir ettik. Elimizden gelen gayreti, desteği esirgemiyoruz. Çin’le iş yapmak isteyen bütün girişimcilerimizin her zaman yanındayız” dedi.