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Büyükelçiler ve Diplomatlar Urfa'ya geliyor

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından GAP'ı tanıtmak amacı ile 20 üzerinde Afrika Ülkelerinden bir çok büyükelçi ve diplomat Urfa'da ağırlanacak

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2018 Çarşamba 08:13
Büyükelçiler ve Diplomatlar Urfa'ya geliyor

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından GAP’ta oluşan ekonomik ve sosyal kalkınma deneyiminin Afrika ülkeleri ile paylaşılması amacıyla Afrika ülkeleri büyükelçilerine yönelik Urfa’da “GAP Deneyim Paylaşımı Programı” düzenlenecek.

05-07 Nisan tarihlerinde Şanlıurfa’da düzenlenecek olan programa 20’nin üzerinde Afrika ülkesi büyükelçisi ve diplomatı katılım sağlayacak.

Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek olan program çerçevesinde; GAP İdaresi Başkanlığı, Atatürk Barajı, Balıklıgöl, Şanlıurfa Müzesi, GAP ÇATOM, Harran Üniversitesi, Göbeklitepe, Harran ve Hilvan ilçeleri, Harran Mülteci kampları gibi bir çok önemli yer ziyaret edilecek.

 

 

 

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