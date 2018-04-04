Büyükelçiler ve Diplomatlar Urfa'ya geliyor

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2018 Çarşamba 08:13

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından GAP’ta oluşan ekonomik ve sosyal kalkınma deneyiminin Afrika ülkeleri ile paylaşılması amacıyla Afrika ülkeleri büyükelçilerine yönelik Urfa’da “GAP Deneyim Paylaşımı Programı” düzenlenecek.

05-07 Nisan tarihlerinde Şanlıurfa’da düzenlenecek olan programa 20’nin üzerinde Afrika ülkesi büyükelçisi ve diplomatı katılım sağlayacak.

Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek olan program çerçevesinde; GAP İdaresi Başkanlığı, Atatürk Barajı, Balıklıgöl, Şanlıurfa Müzesi, GAP ÇATOM, Harran Üniversitesi, Göbeklitepe, Harran ve Hilvan ilçeleri, Harran Mülteci kampları gibi bir çok önemli yer ziyaret edilecek.