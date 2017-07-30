Büyükerşen, Saldırının Perde Arkasını Anlattı: Rant Kavgası

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 18:25

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, dün kendisine yönelik saldırıyla ilgili "Bunların bana yaptığı saldırının hiçbir önemli yok. Önemli olan hepimizin, el birliği ile hangi partiden olursa olsun bu tür çeteleşme ve mafyalaşmanın önüne geçmek için tabloya bakmamız lazım. Bunlar nereden çıkıyorlar, baş gösteriyorlar görmemiz gerek." dedi.

"YAŞANAN OLAY RANT KAVGASI"

Büyükerşen, belediye hizmet binası önünde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, yaşadığı olayın bir rant kavgası olduğunu belirtti.

Rantın gelişememiş mahallelere ve oradaki kişilere imkan sağlaması gerektiğini ifade eden Büyükerşen, şunları söyledi:

"Bu doğan rantlardan kanunsuz şekilde yararlanmak isteyenler var. Bu olayın da temelinde böyle bir şey var. Rant için mafya bozuntularının bir örneğidir. Bunların ne yaptıklarını gördünüz. Bu kişiler tayfası Ankara Ağır Ceza Mahkemesinden ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilmişler. Bunu bir gazetenin arşiv yazılarından öğrendik. Bu insanlar nasıl dışarı çıkmış bilmiyoruz. Bu kişilerin tombala işinden, haraç almaya kadar iş yaptıklarını daha yeni öğrendim. Bunların bana yaptığı saldırının hiçbir önemli yok. Önemli olan hepimizin, el birliği ile hangi partiden olursa olsun bu tür çeteleşme ve mafyalaşmanın önüne geçmek için tabloya bakmamız lazım. Bunlar nereden çıkıyorlar, baş gösteriyorlar görmemiz gerek."

"KANUNLARDA BOŞLUKLAR VAR"

Büyükerşen, kanunlarda boşlukların olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve yardımcıları ile imzaladığımız 'yeşil alan' diye imardan geçirdiğimiz, yürüyüş yolu olarak belirlenen yere, TCDD'ye gelir kaynağı olsun diye 100 metre aralıklarla 20 metrekarelik 5 büfenin iznini verdik. O büfeler kiraya veriliyor. Ayda 30 bin liraya bana saldıranların kiraladığı büfe ikinci bir alt kiracıya 60 bin lira civarında bir bedelle kiraya veriliyor. Biz oraya büfe ruhsatı verdik ama halk orayı gördü, üzerine yüzlerce sandalye atıldı. Görme engelliler için yapılan yolların üzerine bile masa, sandalye koydular. Bugün gördüm topluyorlardı. Kanunsuzluğun farkındalar. El birliği ile bu kanunlardaki boşluğu düzeltmemiz lazım. Biz orası 3 şeritli yol olsun istedik, Eskişehir'in 30 yıllık trafik sorununu çözecektik ancak yapmadılar."

Söz konusu yerin ruhsatının Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç tarafından iptal edildiğini bildiren Büyükerşen, Ataç'a da teşekkür etti.

"BENİ ESKİŞEHİRLİLER KORUYOR"

Büyükerşen, kendisine "Korumasız niye geziyorsun?" dendiğini, bu karşılık her zaman "Beni Eskişehirliler koruyor" karşılığını verdiğini anlatarak, "Gerek, Genel Başkan'ımız başta olmak üzere Başbakan, İçişleri Bakanı, bakanlar, EskişehirValisi, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Özellikle Başbakan bizzat aradı. Ona ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"BAŞKANIMIZA VURULAN YUMRUK BÜTÜN TÜRKİYE'YE VURULMUŞTUR"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun dileklerini Büyükerşen'e ilettiğini söyledi.

Bu tür olayların insanların huzurunu bozamayacağını belirten Torun, şunları kaydetti:

" Eskişehir bir Avrupa ve kültür kenti. Çocukların sokaklarda rahatça oynayabildiği, gençlerin gezebildiği bir üniversite kentidir. Hiç kimse Eskişehir'in huzurunu bozmaya çalışmasın. Buna güçleri yetmez. Çünkü buna Eskişehirliler izin vermez. Başkan'ımıza vurulan yumruk bütün Türkiye'ye vurulmuştur."

CHP'Lİ VEKİL VE BAŞKANLAR EŞLİK ETTİ

Açıklaması sırasında Büyükerşen'e, CHP Eskişehir milletvekilleri Cemal Okan Yüksel, Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da eşlik etti.

BAKAN FAKIBABA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Şanlıurfa Milletvekili, Gıda Tarım ve Hayvanclık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Başkan Büyükerşen'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu, saldırıyı kınadı.

Fakıbaba mesajında:

"Büyükerşen'e saldırı haberini üzüntüyle öğrenmş bulunuyorm. Sn.Büyükerşen'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor;menfur saldırıyı kınıyorm" dedi