Büyükfırat, Bakü'de Aziz Sancar'ı ağırladı

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 17:53

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Şanlıurfa'lı işadamı Hüseyin Büyükfırat ve Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinin davetiyle gittiği Bakü'de Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Bakü Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenim gören Azerbaycanlı gençlerle buluşan ve onlara başarının formülünü anlatan Prof. Dr. Sancar, toplumun ancak bilimle kalkınabileceğini söyleyerek"Başarı istiyorsanız, çalışın” dedi.

Prof. Dr. Sancar, Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Ganire Paşayeva, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Elşen Bağırzade, Azerbaycanlı akademisyenler ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü kursiyerleriyle buluştu. Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü İbrahim Yıldırım, Enstitü olarak bugüne dek pek çok önemli şahsiyeti ağırladıklarını ancak bugün bilim dünyasına ismini altın harflerle yazdıran, aynı zamanda mütevazılığı, vatan ve millet sevgisi ile gönüllerde taht kuran değerli bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı ağırlamaktan şeref duyduklarını ifade etti. Yıldırım, Prof. Dr. Sancar'ın Yunus Emre sevgisinden de övgüyle söz etti.

Gönül üstadı Yunus Emre'ye olan sevgisinden bahsederek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Sancar şunları söyledi: "Yunus Emre'ye olan sevgim kelimelerle ifade edilemez. William Shakespeare İngilizler için ne anlama geliyorsa, Yunus Emre de Türkler için aynı anlama geliyor. Üstelik Yunus Emre daha derin, daha değerli bir şahsiyet. Çok kitap okudum, çok yazar, çok şair tanıdım ancak Yunus Emre gibisini görmedim” Prof. Dr. Sancar, ardından Yunus Emre'nin "Şöyle Garip Bencileyin” şiirinden bir dörtlük okudu.

Başarı ancak çalışmakla olur

Başarılı olmak için laf değil iş üretmek gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Sancar, "Bir şeyler söylemekle hiçbir şey olmuyor; çalışmak gerek, çaba sarf etmek gerek. Sadece çok çalışarak başarı elde edebilirsiniz. Çabayla elde edilen başarıyı kimse inkâr edemez. İster Amerika ister Avrupa isterse de dünyanın herhangi bir yeri olsun, kimse çalışkan insanın karşısında duramaz” şeklinde konuştu.

Türk dünyasını temsil ediyorum

Bir bilim insanı olarak yalnızca Türkiye'yi değil, tüm Türk dünyasını temsil ettiğine inandığını söyleyen Prof. Dr. Sancar, "Nobel Ödülü'nü almaya gittiğimde Türkiye bayrağı rozetini ve Osmanlı tuğralı kravatımı takmıştım. Ben sadece Türkiye'yi değil, bütün Türk dünyasını temsil ediyorum. Ben Türkiye'ye ve Türk dünyasına borcumu ödedim” ifadelerini kullandı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünün hatıra defterini imzalayan Sancar, Türkçe öğrenim gören Azerbaycanlı gençlere emeğin ve çalışmanın çok önemli olduğunu söyledi.