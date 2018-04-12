Büyükhatipoğlu, ŞUTB'i Ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2018 Perşembe 12:14

Geçtiğimiz gün yapılan seçimle, yeniden Şanlıurfa Tixaret Borsası Başkanı seçilen Meymet Kaya'ya, Şanlıurfa'ya Fuar açılışı için gelen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürü Uğur Büyükhatipoğlu tebrik ziyaretinde bulundu.

Başkan Kaya, Büyükhatipoğlu'nu borsanın kapısında karşıladı. Ticaret Borsası yeni yönetimininde hazır bulunduğu ziyarette Şanlıurfa'nın ticaret, sanayi ve teknoloji yatırımları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Uğur Büyükhatipoğlu, Mehmet Kaya'yı tekrar seçilmesinden dolayı tebrik edip başarılar diledi.

Başkan Kaya'da ziyaretle ilgili olarak:

"Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürü Sayın Uğur Büyükhatipoğlu bizleri ziyaret edip tebriklerini ilettiler. Nazik ziyaretlerinden dolayı şahsım ve kurumum adına kendilerine teşekkür ederim."dedi

Ziyaret sonrası Ticaret Borsası Üyeleri ile Uğurbüyükhatipoğlu toplu hatıra fotoğrafı çektirdiler.