Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Seçimleri Yapıldı

Giriş Tarihi: 11 Mart 2018 Pazar 13:08

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin 1. Olağan Kongresi yapıldı. Şair Nabi Konferans Salonunda gerçekleşen kongrede Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi başkanı ve yönetim kurulu belirlendi.



Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Gerçekleşen kongrede Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi başkanı ve yönetim kurulu belirlendi.

Gerçekleşen Genel Kurul toplantısı ile Gençlik Meclisi 83 kişi ile oluşan yapıdadır. Gençlik Meclisi, 2 Başkan vekili, 1 Genel Sekreter, 5 Divan Kurulu üyesi ve 5 komisyondan meydana gelmektedir.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi 1.Olağan Kongresinde konuşan Başkan Nihat Çiftçi, gençlerin kendi şehirleri için güzel projelere imza atacaklarının temennisinde bulunarak, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi 1.Olağan Kongresini yapıyoruz. Şanlıurfa’da genç bir nüfus var sadece 670 Bin öğrencisi olan bir şehirde yaşıyoruz. Gençliğe bakışımız Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan alıyoruz ve dolayısı gençlerimize güveniyoruz. Genç nüfusun bir takım ihtiyaçları vardır. Eğitim ihtiyacı olarak İstanbul’dan sonra en fazla eğitim yatırımı bu şehirde gençlere yapılıyor. Gençliği bir hedefi bir amacı, bir rotası olmalı ve hedef olarak belirlediği rotada muhakkak geçmişinden ecdadından değer olmalıdır. Şanlıurfa için kendiniz güçlü fikir üretmelisiniz bunu genç yaşta elde ederseniz sizlerin yararına olacaktır ve sizlerin bunu yapabileceğine inanıyorum. Şanlıurfa’nın gençliğine güveniyorum. Kurulan gençlik meclisi ile tüm ilçelerde yer alan gençlerimiz bizleri bekliyor hepsine ulaşacağız hepsiyle kardeş olacağız ve inandığımız değerleri onlara anlatacağız. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi 1.Olağan Kongresinin Belediyemize ve şehrimize hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor, katılım sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik Meclisi Başkanı Faruk Evran Oldu

Başkan Nihat Çiftçi’nin konuşmasının ardından yapılan oylama sonucu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin yönetimi ve divan üyeleri belirlendi. Seçim sonucu Gençlik Meclisi’nin başkanı Faruk Evran oldu.

Şanlıurfa Gençliği için çalışacaklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Faruk Evran, “Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Çok Değerli Protokol ve Değerli Misafirlerimiz sizleri en kalbi duygularım ile selamlıyor hoş geldiniz diyorum. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Gençliğin sorunlarını araştırarak, yardımlaşmayı, dayanışmayı karşılıklı sevgi ve saygıyı koordine etmek amacıyla özellikle eğitim gören geçlerin sorunlarını çözüm aramak ve yardımcı olmak. Şanlıurfa İl sınırları içerisinde gezi ve etkinlikler düzenleyerek sosyal hayata katılımlarını sağlamak, gençlerin sorunları ile ilgili gençlik meclisinde görüşülerek çözümler aramak ve üniversite gençliği ile yakın temas halinde bulunarak öğrenci kulüpleri ile ortak çalışmalar yapmak. Gençler ile ilgili çalışmalar yürüten diğer kurumlar ile ortak çalışmalar yürüterek çözümler üretmek ve tüm Şanlıurfa gençliğini yapılan çalışmalardan faydalanmasını sağlamak amacıyla Gençlik Meclisimizi oluşturmuş bulunmaktayız. Şanlıurfa genç potansiyeli ile bizlere geniş imkânlar sağlamaktadır, bizlerde bu imkânları şehrimizin faydasına ve hizmetine sunmak için çabalamalı ve gençliğimizi bilinçlendirmeliyiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi 1.Olağan Kongresinin şehrimize hayırlı olmasını Rabbimden niyaz eder katılan tüm misafirlerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve değerli protokolümüze teşekkür ediyor. Allah yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yapılan seçimin sonunda Faruk Evran ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, günün anısına plaket verdi.