Büyükşehir Belediyesinde Atama Şoku...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde atama depremi yaşandı. Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin talimatları Genel Sekreter A.Kadir Açar'ın imzasıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde çok sayıda üst düzey yönetim kadrosunda değişime gidildi.
Büyükşehir Belediyesinde dikkat çeken isimler önemli koltulara atandılar. www.urfastar.com'un aldığı bilgiler göre ataması yapılan İşte O isimler.
MEHMET USLU - ŞUSKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HAMDİ KAYSİ- ŞUSKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ZEKİ KAYA- ŞUSKİ İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞINA
ALİ FERHAT ÖZTÜRKMEN-ŞUSKİ İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞINDAN-BAŞKAN DANIŞMANLIĞINA HİCRİ ÇUBUK-
KIRSAL YOLLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA YAŞAR FIRAT-
BAŞKAN DANIŞMANLIĞINA MEHMET SÜRGÜN-
GENÇLİK VE SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
İBRAHİM GELİN- GENÇLİK VE SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN, BAŞKAN DANIŞMANLIĞINA
HASAN KAHKECİ-SİLİ TOPLUM, MUHTARLAR SORUMLULUĞUNA
SAİT KOYUNCU- HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
MEHMET DEMİR-ÇEVRE KORUMA KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
HASAN BASRİ SARI- YAPI KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
TAHİR KALKAN- BOZOVA BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCILIĞINDAN- BŞB KENT BİLGİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE ATANDILAR
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