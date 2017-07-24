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Büyükşehir Belediyesinde Atama Şoku...

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin talimatları Genel Sekreter A.Kadir Açar'ın imzasıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde çok sayıda üst düzey yönetim kadrosunda değişime gidildi.

Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:01
Büyükşehir Belediyesinde Atama Şoku...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde atama depremi yaşandı. Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin talimatları Genel Sekreter A.Kadir Açar'ın imzasıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde çok sayıda üst düzey yönetim kadrosunda değişime gidildi.

Büyükşehir Belediyesinde dikkat çeken isimler önemli koltulara atandılar. www.urfastar.com'un aldığı bilgiler göre ataması yapılan İşte O isimler.

MEHMET USLU - ŞUSKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HAMDİ KAYSİ- ŞUSKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

ZEKİ KAYA- ŞUSKİ İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞINA

ALİ FERHAT ÖZTÜRKMEN-ŞUSKİ İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞINDAN-BAŞKAN DANIŞMANLIĞINA HİCRİ ÇUBUK-

KIRSAL YOLLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA YAŞAR FIRAT-

BAŞKAN DANIŞMANLIĞINA MEHMET SÜRGÜN-

GENÇLİK VE SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

İBRAHİM GELİN- GENÇLİK VE SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN, BAŞKAN DANIŞMANLIĞINA

HASAN KAHKECİ-SİLİ TOPLUM, MUHTARLAR SORUMLULUĞUNA

SAİT KOYUNCU- HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

MEHMET DEMİR-ÇEVRE KORUMA KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

HASAN BASRİ SARI- YAPI KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

TAHİR KALKAN- BOZOVA BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCILIĞINDAN- BŞB KENT BİLGİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE ATANDILAR

(urfastar.com)

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