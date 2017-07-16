Büyükşehir Belediyesi'nden Asfaltlama Çalışması

Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 15:28

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşlerine bağlı asfaltlama ekipleri tarafından, Karaköprü ilçesine bağlı Kabahaydar ve Gölpınar mahallelerinden geçen ana caddelerde çalışma yaptı.

Büüyükşehir Belediyesi, Mevcut yolda göçük ve deformasyonlar nedeni ile mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Mevcut yolda düzenleme yapan ekipler, ardından asfalt makzemesi döktü, üzerine de zemin malzemesi serdi.

Yapılan asfaltlama çalışması sonrası mahalle sakinleri büyükşehir ve karaköprü belediyelerine teşekkür etti.