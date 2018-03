Büyükşehir Belediyesine İki Ödül

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:01

Marka Belediyeler Dergisi tarafından düzenlenen 'Marka Projeler, Marka Belediyeler' ödül töreninde başarılı projelere verilen ödüller kapsamında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği Engelli Koordinasyon Merkezi ile Karaköprü Belediyesinin 'Oyun ve Oyuncak Müzesi' ödüllere layık görüldü.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete sunulan Türkiye'nin en büyük engelli koordinasyon merkezi, Marka Belediyeler Dergisi tarafından düzenlenen 'Marka Projeler, Marka Belediyeler' yarışmasında ödüle layık görüldü.



Başkent Ankara'da düzenlenen törende ödülü Şanlıurfa halkı adına aldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Engelli Koordinasyon Merkezi Şanlıurfa için önemli bir projeydi. 10 bin metrekare kapalı alanda 48 bin engelli kardeşimizi bir araya getirerek onlara yönelik her türlü sportif faaliyetin yanı sıra mesleki ve sanatsal eğitim çalışmalarının yer aldığı güzel bir mekan oluşturduk. Biz, her zaman diyoruz, Şanlıurfa marka bir şehirdir. Marka şehre de marka projeler yakışır. Bu anlamda da bizleri ödüle layık gören Marka Belediyeler Dergisi ekibine de teşekkür ediyorum" dedi.



Bir ödül de Karaköprü Belediyesi'ne



Törende ayrıca Karaköprü Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Şanlıurfa'da bir ilk olan Oyun ve Oyuncak Müzesi de ödüle layık görüldü. Ödülü alan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yaptığı değerlendirmesinde Karaköprü'de sosyal hayata yönelik bir çok yenilikçi çalışmalara imza attıklarını söyledi. Başkan Baydilli, "Biz, Karaköprü'de hayatın her alanında vatandaşımızın yanındayız. Belediyeciliği alt ve üstyapıdan ibaret olarak görmüyor, sosyal projelerle daha da yaşanabilir bir Karaköprü için var gücümüzle çalışıyoruz. Ödüle layık görüldüğümüz için de mutluyuz" diye konuştu.



(haberler.com)