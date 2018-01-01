Büyükşehir Belediyesinin Kitap Dağıtımı Devam Ediyor

Giriş Tarihi: 1 Ocak 2018 Pazartesi 14:41

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, öğrencilerin aileleriyle birlikte okumaları için 1 milyon kitap dağıtımına da başladıklarını söyledi.

Şanlıurfa'da eğitime yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 8. sınıf öğrencileri için hazırladığı konu anlatımlı soru bankası kitaplarını dağıtmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kitaplar Siverek Eyyüp Cenap Gülpınar Kültür merkezinde düzenlenen törende öğrencilere kitap dağıtıldı. Törene: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek Belediye Başkan Vekili Hamdi Hatipoğlu, okul yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin aileleriyle birlikte kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, gençler için yapılan spor ve sanatsal faaliyetler hakkında bilgi verdi. Gençlerin eğitimine önem verdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaş grubuna göre 1 milyon kitap hazırlandı ve bu kitapları öğrencilerimize dağıtacağız. Öğrencilerimize verdiğimiz kitapları aileleriyle birlikte okumalarını istiyoruz. Her gün evde 1 saat ailenizle birlikte kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Şanlıurfa merkez ve 13 ilçemizde kültür ve sanatsal alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Gençlerimizin ve öğrencilerimizin bu kurslardan faydalanmalarını istiyoruz. 8. sınıf öğrencilerimizin derslerine yardımcı olmak için konu anlatımlı kitaplar dağıtıyoruz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek Belediye Başkan Vekili Hamdi Hatipoğlu ile okul yöneticileri tarafından öğrencilere kitap, tişört, futbol ve basketbol topu dağıtıldı.