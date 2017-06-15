Büyükşehir Bozova'da İftar Yemeği Verdi

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2017 Perşembe 14:56

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Bozova Kaymakamı ve vekaletten Bozova Belediyesine kayyım olarak atanan Kaymakam Zekeriya Göker, AK Parti Bozova İlçe Başkanı Mehmet Akgün, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İftar programlarının amacının yemek ve içmekten ibaret olmadığının altını çizen Başkan Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca her gün bir ilçede iftar buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Bugün Bozova ilçemizdeyiz. İftar programlarının amacı yemek ve içmekten ibaret değildir. İhtiyaç sahibi olup olmaması da önemli değildir. Önemli olan bir sofrada buluşabilmektir. Bozovalılar bu meydana gelerek aynı sofrayı paylaşıyor" diye konuştu.

(sondakika.com)