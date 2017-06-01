Büyükşehir Eyyübiye'de Yolları Güçlendiriyor

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2017 Perşembe 11:56

Şanlıurfa kent merkezi başta olmak üzere 13 ayrı ilçede hizmet çıtasını her geçen gün yükselten Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye'de asfaltı revize edilen cadde ve bulvarları güçlendiriyor.

Eyyübiye, Karaköprü ve Haliliye ilçelerinde birçok cadde ve bulvarda aşınmış asfaltı revize eden Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye İlçesi Direkli Mahallesinde Kondu Caddesi ve 1674. sokak ile Akabe Mahallesinde ise 1479 ve 2468. sokakta sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Muhtarlardan Büyükşehire tam not

Mahallelerinde yürütülen hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Direkli Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop ve Akabe Mahalle Muhtarı Yusuf Kaya kendilerine daima destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine şükranlarını sunduklarını belirtti.

(sondakika.com)