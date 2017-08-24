Büyükşehir, Genç Yetenekleri Keşfediyor

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 07:11

Çiftçi, "Büyükşehir olarak böylesine genç yetenekleri keşfederek spor şehri Şanlıurfa'ya kazandırdığımız için gururluyuz" dedi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sporun her branşında lisanslı sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Şanlıurfa'yı spor şehri yapabilmek için bir yandan tesisleşme diğer yandan lisanslı sporcu sayısının arttırılmasına yönelik eğitimlere ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultudaki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Birbiri ardına derecelerle kente dönen sporcular Büyükşehir'in bu alandaki yaklaşımının örnekleri olurken, son olarak yine farklı dallarda katıldıkları şampiyonalarda ödüller alan genç yetenekler Şanlıurfa'nın gururu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Türkiye genelinde derece alan Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularını ağırladı. 12 - 15 yaş arası Türkiye şampiyonalarında tekvandoda 1'incilik ile 3'üncülük, Judoda 1'incilik ve Güreşte 1'incilik ile yine 3'üncülük elde eden sporcuları makamında ağırlayan Başkan Çiftçi, " Şanlıurfa gençliği ile gurur duyuyoruz" dedi. Büyükşehir Belediyesinin genç yetenekleri keşfetmeye devam ettiğini de sözlerine ekleyen Çiftçi, " Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularımız Tekvando, judo ve güreş alanında çok güzel başarılara imza attılar. Bu, bizler için çok kıymetli bir sonuç. Biz, bu çocuklarımızın yeteneklerini keşfedip onlara en iyi eğitimi veriyoruz. Amacımız çocuklarımızı kendi yeteneklerinin olduğu alanda, onları ileriye taşımaktır. Çocuklarımızın kıymetini bilmeliyiz. Şanlıurfa spor şehridir ve sporda daha nice güzel başarılara imza atacaklardır. Ben çocuklarımıza ve çocuklarımızın bu başarılarını elde etmeleri için onlara emek veren tüm arkadaşlarımızı kutluyorum" dedi.



Başkan Çiftçi, daha sonra günün anısına genç sporculara hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi

(sondakika.com)