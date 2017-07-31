Büyükşehir İçme Suyu Depolarını Onarıyor

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:08

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi(ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu temini için kırsalda bulunan depolardaki cihazların bakım-onarımı yaparak, klor sevkıyatları gerçekleştiriyor.



ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Temmuz ayında toplamda bin 143 adet kırsal noktada cihaz bakım-onarımı ve klor sevkıyatlarını gerçekleştiriyor. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın içme suyu arıtma tesisi ile beslenen merkez ilçelerinin dışında kalan ilçelerde ve bu ilçelere bağlı kırsal mahallelerde köy tam otomatik klorlama makineleriyle klorlama yapılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü teknik personellerince 2017 yılı Ocak ayı itibari ile son 7 ayda toplamda 6 bin 721 adet otomatik klorlama cihazının bakım-onarımı yapıldı ve aynı noktalarda klor sevkiyatı yapılarak vatandaşların daha sağlıklı içme suyuna kavuşması gerçekleştirdi.



Halk sağlığı için kontroller birinci öncelik



Ayrıca belirli aralıklarla içme suyu temin edilen merkezlerden numuneler alınarak ölçümleri ŞUSKİ personelleri ve ilçe Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarınca kontrolleri yapılarak ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı tüm içme suyu noktalarında otomatik klorlama cihazları vasıtasıyla dezenfeksiyon uygulaması yapılıyor.

(sondakika)