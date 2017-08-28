Büyükşehir'den 65 Adet Yeni Otobüs

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2017 Pazartesi 19:17

Türkiye'de nüfus oranına göre toplu taşımada en büyük araç filosuna sahip olan ve ulaşımda kalite ödülü alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni aldığı 65 adet otobüs 11 Eylül'de hizmet vermeye başlayacak. Kent içi ulaşımda sorunları ortadan kaldırabilmek için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yeni aldığı otobüsler düzenlenecek törenle halka tanıtılacak. Engelli vatandaşların rahat seyahat edebilmeleri için engelli rampası bulunan ve WİFİ hizmetinin de sunulacağı 20 adet 7 metrelik, 25 adet 12 metrelik ve 20 adet dee körüklü 18 metrelik otobüsler BELSAN A.Ş. bünyesinde hizmet verecek.



"Şanlıurfa'ya önemli bir yatırım yaptık"



Şanlıurfa ulaşımında önemli bir yatırımı daha vatandaşlara kazandırmanın sevincini yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kentte güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaşımı sağlamak istediklerini söyledi. Başkan Çiftçi, "Şanlıurfa'mız sürekli olarak büyüyor. Gelişen Şanlıurfa'da yeni mahalleler oluşuyor. Hem güzergah olarak yoğun hatlarımız oluşuyor hem de yeni mahallelere ulaşım daire başkanlığı olarak yeni hatlar ekliyoruz. Şanlıurfa'mızı ulaşım anlamında sağlıklı bir ortama taşımayı hedefliyoruz. Özellikle önümüzdeki iki yıl için planlamış olduğumuz 20 adet 7 metrelik otobüsümüz, 25 adet 12 metrelik ve 20 adette körüklü 18 metrelik otobüslerimiz alımları tamamlandı ve inşallah 11 Eylül günü müze kompleksinde Şanlıurfalı hemşehrilerimize tanıtımını gerçekleştireceğiz. Otobüslerimiz 11 Eylül'den sonra faaliyete girecek ve Şanlıurfa'nın toplu taşımasını daha kaliteli, daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde bu araçlarla sağlamış olacağız. Çok önemli ve çok güçlü bir yatırım gerçekleştirdik. Şanlıurfalı hemşehrilerimiz her şeyi hak ediyorlar ve onları sağlıklı bir şekilde aileleriyle birlikte, çocuklarıyla birlikte iş yerlerine ve evlerine bizim sağlıklı ulaştırmamız lazım. Güzel bir çalışmanın sonuna doğru geldik ve 11 Eylül'de İnşallah Şanlıurfa'ya bu araçları hizmetine alacağız onlara sunacağız" diye konuştu.



(haberler.com)