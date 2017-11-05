Büyükşehirden fakir vatandaşlara meyve yardımı

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2017 Pazar 14:38

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Park Bahçeler Şube Müdürlüğü kontrolünde bulunan Şehit Nusret Fidanlığında toplanan meyveler Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü tarafında tespit edilen ailelerin adreslerine teslim ediliyor.

GAP Vadisi içerisinde yer alan fidanlığın her türlü bakımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Şube Müdürlüğü hasadını yaptığı meyveleri toplayarak paketliyor. Ardından fidanlığa gelen araçlara yüklenen meyveler, Kültür Sosyal İşler Dairesi Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen ailelerin adreslerine teslim ediliyor. Her hasat döneminde farklı bir meyveyi ailelere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması vatandaşlardan da memnuniyetle karşılanıyor.

200 bin metrekarelik bir alana sahip olan fidanlıkta; üzüm, elma, nar, kayısı ve zeytin gibi birçok meyve çeşidi yetiştiriliyor.



