Büyükşehir'den kadın hakları konferansı

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 13:12

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi (KADEM) kadın demokrasi Şanlıurfa İl Temsilciliği tarafından Büyükşehir Belediyesi Kadın Kültür Merkezlerinde kadınlara aile sağlığı ve kadın hakları ve girişimcilik konularında konferans verildi.



Ahmet Yesevi Ve Hızmalı Kadın Destek Merkezlerinde Düzenlenen konferanslara Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Şube Müdürü Sibel Toptan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şanlıurfa İl Temsilcisi Vildan Polat, kursiyerler ve mahalle sakinleri katıldı



Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik çalışmaların her alanda sürdüğünü belirten Sema Çiftçi; "Kadınlarımıza hak ettiği değeri vermeye çalışıyoruz. Kadınlarımızın bilinçlenmesi önemlidir. Kadınlarımızın sağlık konusunda bilinçlenmesi ayrıca önemlidir. Sağlık ihmale gelmez bunun için çalışıyoruz. Kadınların hem haklar anlamında hem de topluma yön vermesi konusundaki mücadelesinde güçlenmesi çok önemlidir" şeklinde konuştu.



Konferansta kadın haklarıyla iligli bilgi veren Avukat Emine Altıparmak; "Bugün kadınlarımıza kadın haklarıyla ilgili, kadınlara yönelik şiddet türleri ilgili, boşanan kadınların nafaka haklarıyla ve diğer hakları konusunda ilgili bilgilendirmeler bulunduk" dedi. KADEM Şanlıurfa İl Temsilcisi Vildan Polat ise, kadınlara yönelik çalışmalarının süreceğini belirtti.



