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Büyükşehirden Nöbetçi Eczane Panoları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hastane önlerine nöbetçi eczaneleri bildiren Led ekranları vatandaşların hizmetine sundu.

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2017 Pazartesi 12:23
Büyükşehirden Nöbetçi Eczane Panoları

Vatandaşları memnuniyetini kazanan çalışma ile 4 büyük hastaneye kurulan led ekranlarda nöbetçi eczanelerin isim listeleri, telefonları ve adresleri yer alıyor.

Şanlıurfa Eczacı Odasının destek verdiği çalışma ile birlikte Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servis önlerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından led ekranlar kuruldu. Eczanelerin isim listesi, adres ve telefon numaralarının bulunduğu led ekranların devreye girmesiyle birlikte acil servis yaşanan nöbetçi eczane sorma devri sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan led ekranlı nöbetçi eczane sisteminin güzel bir uygulama olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Daha önce acil servisten çıktığımızda etrafta bulunan vatandaşlara nöbetçi eczaneleri soruyorduk. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışma ile artık bu son buldu. Hastaneye geldiğimizde hangi eczanenin nöbetçi olduğunu kimseye sormadan buradan bakıp buluyoruz. Led ekran uygulamasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa genelindeki nöbetçi eczane listesini de sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

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