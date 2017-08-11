Büyükşehirden Sıcak Asfalt Seferberliği

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 11:52

Karaköprü İlçesinde yeni yerleşim alanında yer alan Ay Yapı Kooperatiflerinin yolunu sıcak asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Haliliye ilçesinde Ulubağ Mahallesi 16302. Sokakta da asfaltlama çalışması yaptı.

Yeni yerleşim yeri olduğu için yolları önceden çamur toz ve toprak olan bölge sakinleri Büyükşehir Belediyesinin asfaltlama çalışması ile kaliteli yollara kavuşmanın sevincini yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda 3,5 Milyon metrekare sıcak asfalt serimi yaptı.

(sondakika.com)