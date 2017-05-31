Büyükşehirden Siverek'te İftar Yemeği

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2017 Çarşamba 15:24

Ramazan programını kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Sivereklileri aynı sofrada ikinci kez buluşturdu. Siverek Ağaçhan Parkta düzenlenen iftar programına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Siverek ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ikinci iftar davetine katılan Siverekliler, Mahmut Durgun'un okuduğu ilahiler eşliğinde iftar yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar'ın da katıldığı Büyükşehir Belediyesi'nin iftarına binlerce kişi katılarak Ramazan ayının manevi havasını yaşadı. Siverekliler, düzenlenen etkinlik ve bölgeye sunulan hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür etti.

(sondakika.com)