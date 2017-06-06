Büyükşehir'den turnike sistemi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 63 nolu ring hattı için turnike sistemine geçiyor.
Giriş Tarihi: 6 Haziran 2017 Salı 19:20
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, binişlere düzen getirecek proje için düğmeye bastı.
Turnike sistemi Emirgan Toplanma Merkezi'nde 63 nolu hat için kullanılan otobüs peronunda hayata geçirilecek.
Bu gece başlayacak çalışmaların 1 haftada bitilmesi öngörülüyor.
Kartını gösterip turnikeden geçiş yapacak vatandaşlar, her iki kapıdan da otobüse binebilecek. Uygulama bedava binişleri ortadan kaldıracak.
Ring hattında çalışan 16 otobüs günde 20-21 bin arasında yolcu taşıyor.
Turnike sistemi kentte ilk olarak Osmanbey yerleşkesindeki otobüs durağında uygulanmıştı.
(urfahizmet.com)
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.