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Büyükşehir'den turnike sistemi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 63 nolu ring hattı için turnike sistemine geçiyor.

Giriş Tarihi: 6 Haziran 2017 Salı 19:20
Büyükşehir'den turnike sistemi
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, binişlere düzen getirecek proje için düğmeye bastı.    Turnike sistemi Emirgan Toplanma Merkezi'nde 63 nolu hat için kullanılan otobüs peronunda hayata geçirilecek.     Bu gece başlayacak çalışmaların 1 haftada bitilmesi öngörülüyor.  Kartını gösterip turnikeden geçiş yapacak vatandaşlar, her iki kapıdan da otobüse binebilecek. Uygulama bedava binişleri ortadan kaldıracak.   Ring hattında çalışan 16 otobüs günde 20-21 bin arasında yolcu taşıyor.    Turnike sistemi kentte ilk olarak Osmanbey yerleşkesindeki otobüs durağında uygulanmıştı.      (urfahizmet.com)
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