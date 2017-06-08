Büyükşehirle Birecik Yenileniyor

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2017 Perşembe 14:24

İlçe merkezi ile kırsalda yürütülen çalışmalarla Birecikliler hak ettikleri hizmetlere kavuşuyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, ŞUSKİ, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, altyapı, üstyapı ve park-bahçelerdeki çalışmalarına yoğun tempo ile devam ederken, Birecikliler yeni yatırımlarla değişime ortak oluyor.

Altyapıda büyük revizyon

Tüm ilçelerde 'Altyapı Sorunlarına 100 Yıllık Çözümler" hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesinin uygulaması ile Birecik'in altyapısı sil baştan yenilendi. Bu kapsamda ilçe genelinde sistemli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, son 3 yılda 12 bin 200 metre kanalizasyon hattı, 3 bin metre yağmur suyu hattı 59 bin 106 metre de içme suyu hattı çekti.

133 bin metrekare sıcak asfalt

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Birecik'te başlatılan gelişim ve dönüşüm kapsamında 133 bin metrekare sıcak asfalt yapılırken, Birecik mahallerinde 118 bin 600 metrekare kilitli parke taşı döşeyerek ilçeyi çamur ve tozdan kurtardı.

Birecikte mahalle yolları sıcak asfaltla tanıştı

Birecik ilçesinde başta Bağlarbaşı, Mezra, Meteler, Surtepe ve diğer mahalle yolları Büyükşehir Belediyesinin asfalt atağı ile değişimi yaşadı. Kilitli parke, sıcak asfalt, sathi asfalt, kaldırım ve bordür çalışmalarının tamamlandığı ilçede, Birecikliler yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür etti.

Birecik'te Prestij Cadde Uygulaması kapsamında Sahil Caddesi, 10 Temmuz Caddesi, Aydın Mirkelam Bulvarı, Belediye Caddesi ve İlçe Sebze Halini kapsayan alanda asfaltlama yapan Büyükşehir Belediyesi, caddelerde asfaltın yanı sıra kaldırımları yeniledi ve gençler için Fırat Nehri kenarında bisiklet yolu yaptı.

Semt pazari açıldı, spor kompleksi açılışa hazır

Her ilçeye semt pazarı ve semt sahası yapma hedefinde emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir Belediyesinin Birecik'te bu yöndeki hizmetleri takdir topladı. İlçede bin 590 metrekarelik bir arazi üzerinde temeli atılan semt pazarının açılışı yapılırken, 2 bin 100 metrekarelik alan üzerinde temeli atılan spor kompleksi inşaatı ise tamamlandı ve açılışa hazır hale getirildi.

Birecik'te Karşıyaka Aile Mezarlığı onarılıyor

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sahanın her yanına yansıtan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Birecikte Karşıyaka Aile Mezarlığında ihata duvarı onarımı yapıyor. İlçe mezarlığında ayrıca duvarın yanı sıra mezarlık içerisinde yürüme yolları, çeşmeler ve gasilhane yapımı da sürüyor.