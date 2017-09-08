Çadır Cinayetinde gözaltı sayısı 7'ye çıktı

Giriş Tarihi: 8 Eylül 2017 Cuma 19:36

7 Eylül Perşembe günü Terme'nin Bafracalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Samsun'a gelen mevsimlik fındık işçilerinin bulunduğu 3 çadıra tüfekle ateş açılmıştı. 1 kadının öldüğü, 1 kadının da yaralandığı olayla ilgili açıklama yapan Samsun Valiliği, olayla ilgili şüpheli olduğu değerlendirilen 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"7 Eylül 2017 tarihinde Terme ilçesinde meydana gelen öldürme olayı ile ilgili olay anından itibaren süratle sürdürülen soruşturma sonucunda olayla ilgili oldukları değerlendirilen toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma süreci devam eden bu üzücü olay, eldeki bilgi ve deliller ışığında siyasi, ideolojik saik gütmeyen, münferit değerlendirilmektedir. Elde edilen bilgiler ve şüpheli şahısların geçmiş dönemdeki suç kayıtları göz önüne alındığında meydana gelen öldürme olayının alkol ve uyuşturucunun etkisi ve av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu işlenmiş olabileceği kanaatine varılmıştır. Konu ile ilgili adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."



(haberler.com)