Çadırkent'te Kalan 8 Bin Suriyeli Öğrenci Bu Gün Ders Başı Yaptı

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2017 Salı 14:23

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki konaklama tesislerinde barınan 8 bin öğrenci, bu gün ders başı yaptı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan ve 25 bin Suriyeli sığınmacının barındığı Süleyman Şah Konaklama tesislerinde 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 8 bin öğrenci ders başı yaptı. Ülkelerinde çıkan iç savaştan dolayı, Türkiye'ye sığınan ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Konaklama Tesislerinde yaşayan öğrenciler bu sabah okul sıralarındaki yerlerini aldı. İlk defa okula başlayan öğrencilere öğretmenleri yardımcı olurken ara sınıflarda eğitim görenler ise yeniden aynı sıralarda olmanın heyecanını yaşadı.Akçakale Süleyman Şah Konaklama Tesisleri eğitim alanı sorumlusu Suriyeli Müdür Tamer El Ahmet, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında eğitime yeniden başladıklarını belirterek," Bu yıl da hayırlısıyla eğitim ve öğretim yılına başladık. Bu yıl dersliklerimiz daha düzenli ve temiz. Öğrencilerimiz klimalı ve ısıtmalı sistemle okullarda rahat edecek. 2017-2018 eğitim ve öğretime yaklaşık olarak 8 bin öğrenciyle ders yılına başladık. Tabi bir taraftan eğitim ve öğretim devam ederken bir yandan da yeni kayıtlarımız devam etmektedir. Bizlere bu imkanı sunmalarından dolayı, Türkiye Cumhuriyeti devletine, Türk halkına ve çadırkent idaresine teşekkür ederim"ifadelerini kullandı.Yaklaşık 25 bin Suriyeli mültecinin barındığı kampta okula giden 8 bin öğrenci, AFAD ve UNİCEF işbirliğiyle yapılan ve 24 derslikten oluşan prefabrik sınıflarda eğitim görüyor.

(sondakika.com)