Çadırlarına Ateş Açılan Mevsimlik İşçiler Samsun'dan Ayrıldı

Giriş Tarihi: 7 Eylül 2017 Perşembe 17:11

Samsun'un Terme ilçesinde kaldıkları çadıra tüfekle ateş açılması sonucunda 1 kadının hayatını kaybetmesi ve 1 kadının da yaralanmasının ardından mevsimlik işçiler Samsun'dan ayrıldı. Olay, Terme ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Samsun'un Terme ilçesine gelen mevsimlik fındık işçilerinin bulunduğu 3 çadıra kimliği henüz bilinemeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı. Şuayip Mahallesi tarafından Bafracalı Mahallesi'ne doğru tüfekle açılan ateş sonucu saçmalar çadırlara isabet etti. Olayda Perihan Akın hayatını kaybederken, Nurcan Patak ise elinden yaralandı.Yaralanan Nurcan Patak Terme Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, Perihan Akın'ın cesedi ise otopsi için Samsun ve Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Şanlıurfa'dan fındık toplamak için Samsun'a gelen Perihan Akın'ın akrabaları bugün hastaneden cenazeyi aldı. Olayın ardından çadırlarını toplayan işçiler, araçlarla Samsun'dan ayrıldılar.Hayatını kaybeden Perihan Akın'ın akrabası Mehmet Şerifgüneş, işçilerin kaldığı toplam 3 çadırda 15 kişinin bulunduğunu ifade ederek, "Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Samsun'a fındık toplamak için geldik. İşçiler Samsun'un Terme ilçesinde çalışıyorlardı. İşçilerin kaldığı çadırlarda dün gece 00.30 sıralarında talihsiz bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından çadırlara ateş açıldı. İşçilerden bir ölü, bir de yaralı bacımız var. Çok üzgünüz, böyle talihsiz bir olayın yaşanması bizi çok yıprattı. Çok mağdur kaldık. Saldıranların kim olduğunu biz de bilemiyoruz. Kurşunlar 3 çadırı da delip geçmiş. Devletimiz şu anda araştırma yapıyorlar. Pompalı tüfekle ateş açmışlar. Ben Fatsa'daydım. Saldırı 10 dakika sürmüş diye biliyorum. Ölen de yaralan da yakın derecede akrabam. Çok üzgünüz. Böyle olmaması lazımdı" dedi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.