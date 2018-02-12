Çalınan inek götürülürken güvenlik kamerasına yakalandı

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 18:53

Alınan bilgiye göre, Hacıömer Mahallesi'nde yaşayan Gazal Gökpınar'ın (62) ahırındaki ineği kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Sabah uyandığında ineğini yerinde bulamayan Gökpınar, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.

İneğin bulunması ve zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Dicle Mahallesi'nde başıboş bir ineğin bulunduğu ihbarı üzerinde bölgeye gitti.

İneğin çalınan hayvan olduğunu tespit eden ekipler, daha sonra ineği Gökpınar'a teslim etti.

Gökpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ineğin tek geçim kaynağı olduğunu ve hayvanına kavuştuğu için büyük sevinç yaşadığını söyledi.

Bu arada, ineğin çalınma anları başka bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yüzleri bez parçasıyla sarılı 3 kişinin ineğin ipinden tutarak sokaktan yürüdüğü, bir ara duraksayan ineği zorla çekerek götürdükleri görülüyor.

AA