Çalışan kadınların en önemli zorluğu iş ve aile hayatı dengesini kurmak

Giriş Tarihi: 6 Mart 2018 Salı 15:25

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin (GYİAD) gerçekleştirdiği ankete katılan çalışan kadınlar, kendileri için en önemli sorunun "iş hayatı ile aile hayatı arasındaki dengeyi kurmak" olduğunu bildirdi.

GYİAD'dan yapılan açıklamaya göre, dernek, kadın üyelerinin katılımı ile bir anket gerçekleştirdi.

Girişimci kadınların yüzde 80'i "Kadınların iş hayatında ne tür desteklere ihtiyacı var? Ne tür düzenlemeler kadınların iş hayatında yükselmesinin önünü açabilir?" sorusu üzerine, öncelikli beklentilerinin finansmana ilişkin olduğunu belirtti. Yönetici kadınlar ise özellikle çalışma saatlerinin esnekleştirilmesine yönelik düzenlemeye ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Girişimci kadınların yüzde 90'ı girişimlerini büyütmeyi düşünürken, satış planladığını belirtenlerin oranı yüzde 10 oldu. Profesyonel yönetici olarak çalışan kadınların yüzde 85'i kariyerlerine profesyonel olarak devam edeceklerini belirtirken, yüzde 15'lik bir kesim de girişimci olmayı planladığını dile getirdi.

"İş hayatında karşılaştığınız en önemli zorluk nedir?" sorusuna, girişimci kadınların yüzde 42'si, yönetici olarak görev yapan kadınların ise yüzde 50'sinden fazlası "iş hayatı ile aile hayatı dengesi" yanıtını verdi.

- "Kadınların iş hayatında daha aktif olmasını savunuyoruz"

GYİAD Başkan Yardımcısı ve Kadın Çalışma Grubu Başkanı İlkay Demirdağ, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kadınların iş hayatında daha aktif ve daha etkin olmaları gerektiğini savunan, bu konuda düzenli çalışmalar gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşu olarak anketlerinden çıkan sonuçları dikkat çekici bulduklarını belirtti.

İş ve aile hayatı dengesinin sağlanabilmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, çalışma saatlerinin daha esnek bir yapıya kavuşturulması gibi başlıklarda da çalışmalar gerçekleştirerek, sonuç ve önerilerini ilgili kurumlarla paylaşacaklarını bildiren Demirdağ, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda da kadın istihdamının artırılmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirmiş ve aralarında esnek çalışma modelleri, kreş çeki ve kadın çalışan istihdam eden işverenlere yönelik işlevsel teşvikler gibi başlıkların bulunduğu önerilerimizi dört ayrı bakanlığa iletmiştik. Öneri paketinde yer alan kreş teşvikinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmesi de ilerleyen dönem çalışmalarımız için son derece motive edici oldu."

AA