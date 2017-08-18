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Cam Silerken 5'inci Kattan Düşen Çocuk Öldü

Şanlıurfa'da bir apartmanın 5'inci katındaki evlerinin pencere camını silerken dengesini kaybederek düşen 14 yaşındaki Ayşe Aktaş öldü.

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 15:03
Cam Silerken 5'inci Kattan Düşen Çocuk Öldü

Olay, gece saatlerinde  Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre binanın 5'inci katındaki evlerinin camlarını silmek için pencereye çıkan Ayşe Aktaş, bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Aktaş'ın düştüğünü gören komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla  Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe aktaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Aktaş'ın cenazesi otopsi için  Adli Tıp Kurumumorguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 

(sondakika.com)

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