Cam Silerken 5'inci Kattan Düşen Çocuk Öldü

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 15:03

Olay, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre binanın 5'inci katındaki evlerinin camlarını silmek için pencereye çıkan Ayşe Aktaş, bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Aktaş'ın düştüğünü gören komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe aktaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Aktaş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumumorguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(sondakika.com)