Çamlıdere halkı sağlık ocağını istiyor

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 10:09

Şanlıurfa'nın büyükşehir belediyesi olmasıyla birlikte köyler mahallelere dönüştü. Ve bu mahalleler Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye belediyelerine bağlandı.

Bu mahallerden biri de Haliliye belediyesi sınırları içinde yer alan Çamlıdere Mahallesi. Şanlıurfa merkeze 22. Kilometre uzaklıkta bulunan Çamlıdere sıkıntılardan geçilmiyor.

Alt yapıdan üst yapıya, sudan ve elektriğe her konuda Çamlıdere bir an önce yetkililerin yüzlerini kendilerine dönmelerini beklerken Çamlıdere'nin bunlar içinde dikkat çeken en hayati sorunu ise sağlık ocaklarının yoğunluğu kaldıramıyor olması.

1952 yılında dönemin şartlarına göre yapılan ve şu anda 10'un üzerinde personelin çalıştığı sağlık ocağı 79 köye hizmet vermeye çalışıyor.

Urfa Haber'e konuya ilişkin açıklamalarda bulunan, Çamlıdere mahalle muhtarı Yasin Çiçek, doktorlardan ve çalışanlardan yana bir sıkıntılarının olmadığını tek sorunlarının sağlık ocağının 100 m2 gibi dar bir alanda hizmet verdiğini ve bu durumda da kalabalıkların yaşandığını söyledi.

2011 genel seçimi döneminde kendileriyle birlikte Havşanlı ve Yardımcı köylerinin sağlık ocaklarını yapılması için izin çıktığını belirten Muhtar Çiçek, iki köyün sağlık ocaklarının yeni yapılmasına karşın, daha sonra 2014 yerel seçimlerinde 763 proje içinde bile yer alan sağlık ocağının yapılmadığını iddia etti.

Muhtar Yasin Çiçek; 7 yıldır sağlık il müdürlüğüne birçok kez kendisinin sürekli başvurmasına rağmen mahallelerindeki sağlık ocağının 5 yıl önce ihalesi yapıldığı halde ödeneğinin çıkmadığı bahanesi ile yapılmadığını dile getirdi.

Kimi zaman vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının bu sebeplerden tartıştığını belirten Çiçek, doktorların tayin istediğini çoğu zaman kendisinin araya girip onları kalmaları noktasında ikna ettiğine vurgu yaptı.

Şanlıurfa - Mardin karayolunun 22 km.sinde bulunan Çamlıdere köyü sakinleri sağlık ocağı konusunda mahallelelerini ziyaret eden Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar başta olmak üzere, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün sürekli söz verdiklerini ancak 8 yıldır bir gelişme yaşanmadığını iddia ettiler.