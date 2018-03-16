Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

Giriş Tarihi: 16 Mart 2018 Cuma 17:42

18 Mart Çanakkale Zaferi’ndeki şehitler için Sa’d Bin Ebi Vakkas Hz. Camii'nde Mevlidi-i Şerif okutuldu.

Cuma namazı öncesi başlayan mevlit programında, Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz ve ilçe merkezindeki camilerin imam ve hatiplerin Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından 18 Mart Çanakkale Savaşı’nda canlarını vatan uğruna feda eden şehitler okunan dualarla yad edildi.

Mevlide, Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban Cumhuriyet savcıları Mehmet Emre Yüce ve Yavuzhan Kocaman, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Ömer Ayabak, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

AA