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Canbeyli yeniden başkan seçildi

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Şanlıurfa Şube Başkanlığı 8.Olağan Genel Kurulu seçimi yapıldı.

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 17:30
Canbeyli yeniden başkan seçildi

Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda tek liste halinde yapılan Genel Kurulda mevcut başkan  Abdullah CANBEYLİ yeniden başkan seçildi.

Yapılan kongrede seçime tek liste ile gidildi ve Abdullah CANBEYLİ yapılan oylama sonucu tekrar başkanlığa getirildi.

Yönetim Kurulu Şu Şekilde Oluştu;

ADAY LİSTE 

Yönetim Kurulu (Asil)

Abdullah CANBEYLİ – Mehmet Cemal DODANLI- İbrahim Halil ASLAN- Mustafa Yüksel TATAR- Remzi AY

 

Yönetim Kurulu (Yedek)

Bekir KARAKAŞ- Mehmet AYKAÇ- Müslüm  BAYDOĞA- Mehmet Cevher ARSLAN- Celal SÖKMEN

 

Denetim Kurulu (Asil)

Mehmet Emin MIZRAK- Sabri DENİZ- Abdülhamit PEHLİVAN

Denetim Kurulu (Yedek)

Müslüm FELHAN- Hüseyin DELİDUMAN- Kadir HAKLI

 

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