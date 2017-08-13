Candan Erçetin ile Hakan Karahan'ın 23 Yıllık Aşkı Bitti

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 12:45

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, iki ay önce sessiz sedasız ayrıldı.

ELİF KIRAMER İLE YAKINLAŞTI

Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre Hakan Karahan ayrılık sonrası vakit kaybetmeden Elif Kıramer ile yakınlaştı. İkili geçtiğimiz hafta da Hilyon Dragon Restoran'da baş başa yemek yedi.



"YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM"

Elif Kıramer konuyla ilgili olarak "Hakan arkadaşım. Görüşüyoruz. Bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz. Şu an ikimiz hakkında bir yorum yapmak istemiyorum" dedi.

İşte ilişkinin bitişine sebep olarak gösterilen Elif Kıramer;



(sondakika.com)