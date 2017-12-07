Canlı Yayına Bağlanıp Annesini İhbar Eden İzleyici, Anlattıklarıyla Şoke Etti

Giriş Tarihi: 7 Aralık 2017 Perşembe 06:59

Hakkı İyi adlı kişinin itirafı damga vurdu.

HASTANE ÇALIŞANI EVLATLIK VERMİŞ

Adana Meydan Hastanesi skandalında bugün şok gelişmeler yaşandı. Biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'a başvuran Mülkiye Melek'in Meydan Hastanesi çalışanı Ümmü İyi tarafından evlatlık verildiği ortaya çıktı.

ANNESİNİ İHBAR ETTİ

Bu gelişme sonrası yayına bağlanan hastane çalışanı Ümmü İyi'nin oğlu Hakkı İyi annesini canlı yayında ihbar etti.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE BİRİNE VERDİ"

Annesinin 89-90 senelerinde doğum evinden getirdiği çocuğu gözümün önünde birine verdiğini belirten Hakkı İyi, "Annem hayatta ve yaşıyor, 1979- 1993 yılları arasında Adana Meydan Hastanesinde görev yaptı. O zamanlar annem dahil herkes doğum evinden aldıkları çocukları evlatlık veriyordu. Ben buna çok kez şahit oldum. Ekipte birçok kişi vardı. Herkes çocuk alışverişi yapıyordu. Hatta 89-90 senelerinde doğum evinden getirdiği çocuğu gözümün önünde birine verdiğini gördüm." dedi.

(sondakika.com)