Canlı Yayında Kürtçe Krizi! Yayına Bağlanan Konuğun Sesini Kestiler

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 20:45

FOX TV ekranlarında İnci Ertuğrul'un sunumuyla ekrana gelen 'Kaybolan Çiçekler' adlı gündüz kuşağı programında canlı yayına telefonla bağlanan konuğun Kürtçe konuşması kısa süreli krize neden oldu.

YAYININ SESİ KISILDI

Telefondaki kişinin Kürtçe konuşmaya başlaması üzerine kanal, canlı yayının sesini kıstı.

"TÜRKÇE KONUŞUN BEN DE ANLAYAYIM"

Telefondaki izleyicisine "Kürtçenize, kültürünüze saygı duyuyorum. Siz Kürtçe konuştuğunuzda ben ve seyirci anlayamayacak. Ben bu programın yöneticisiyim. Türkçe konuşun ben de anlayayım. Diğer türlü söylediklerini anlamıyorum" diyerek uyarıda bulundu.

(sondakika.com)