Çarşı Pazarda Bayram Bereketi

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 12:14

Kentte bayrama sayılı günler kala tarihi Kapalı Çarşı'da hareketlilik yaşanıyor. Balıklıgöl civarındaki onlarca farklı mesleğin icra edildiği tarihi çarşılar, alışveriş için tercih edilen mekanların başında geliyor.

Her geçen gün sayısı artan büyük alışveriş merkezlerine rağmen 500 yıldır kent ticaretindeki önemini koruyan çarşılar, kuyumcusundan baharatçısına, giyimden gıdaya kadar farklı iş yerlerini bünyesinde barındırıyor. Tarihi geçmişinin yanı sıra ekonomik olması nedeniyle ilgi gören çarşı mimarisiyle dikkat çekiyor.

Balıklıgöl Yerleşkesi civarındaki çarşı, alışveriş için tercih edilen mekanların başında geliyor. Bayram öncesi eksiklerini gidermeye çalışan vatandaşlar en çok çocuklar için bayramlık kıyafet, bayram şekeri, lokum ve diğer gıda ürünlerine rağbet gösteriyor.

Neredeyse sahura kadar süren alışveriş telaşı nedeniyle bölgede adım atmak bile zorlaşıyor. Satıcıların ise müşterilerinin oluşturduğu hareketlilikten memnun olduğu gözleniyor.

Çarşı esnafından Süleyman Ayneli, AA muhabirine, ramazan dolayısıyla bir haftadır yoğun bir dönem yaşadıklarını söyledi.

Mesailerinin sahura kadar sürdüğünü ifade eden Ayneli, ramazan dolayısıyla biraz yorulduklarını ama bundan rahatsızlık duymadıklarını anlattı.

Abdullah Beşaltı ise arife günü dahil bu yoğunluğun süreceğini beklediklerini dile getirerek müşteri ilgisi nedeniyle iftarlarını çarşıda yaptıklarını söyledi.

Alışveriş yapmaya gelen Hüseyin Çetindağ da havaların serin olmasından dolayı zorlanmadıklarını belirterek, ev ihtiyaçları ve çocuklarına bayramlık almayı planladığını ifade etti.

(sondakika.com)