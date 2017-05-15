Çatıdan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2017 Pazartesi 17:45

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Kurucuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 yaşındaki Ahmet A. tek katlı evin çatısında dengesini kaybedip beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden ailesi, 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Ahmet A.'yı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet A.'nın cesedi otopsi için Adli TıpKurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(haberler.com)