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Cehennem Sıcakları Geliyor

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren daha da artacak, Şanlıurfa'da sıcakların 45 derecenin üzerine çıkması bekleniliyor...

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2017 Salı 13:42
Cehennem Sıcakları Geliyor

Meteoroloji verilerine göre, yapılan son analiz ve tahminlere göre yurdu etkileyecek sıcak hava dalgasının uzun süreli olması ve ağustos ayının ilk 10 günü boyunca etkili olması bekleniyor. 

Urfa'da sıcaklık artıyor

Sıcak havanın etkili olmaya başladığı bugün Urfa'da da vatandaşlar mevcut hava sıcaklığından yaklaşık 10 derece daha fazlasını hissetmelerine neden olacak. Urfa'da sıcaklar 45 derecenin üzerine çıkacak.

Uzmanlar yaşlı ve çocukların, vatandaşların mecbur kalmadıkça gündüz saatlerinde evden çıkmamalarını söyledi. Güneşte fazla kalmalarının sağlıklarını tehlikeye sokacağını ifade ettiler.

İstanbul 35 dereceye çıkacak 

İstanbul'da, önümüzdeki hafta sonuna kadar en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinde olacağı ancak 5 Ağustos Cuma gününden itibaren 34 dereceye kadar ulaşabileceği belirtildi.

Yurt genelinde tahmini sıcaklar 

Önümüzdeki hafta bazı illerimizde olması beklenen en yüksek hava sıcaklığı; Ankara, Kayseri, İzmir, Adana'da 37, İstanbul 34, Bursa ve Erzurum'da 35, Diyarbakır, Tunceli ve Malatya'da 42, Gümüşhane'de 40, Antalya'da 39, Samsun ve Trabzon'da 30 dereceye olarak bildirildi.

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